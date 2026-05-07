チラシや学校のおたよりなど、家には毎日たくさんの紙が届きます。書類管理が苦手だったYUKAさん（整理収納アドバイザー1級）は、人気の収納アイテムを何度試してもうまくいかず、「ズボラな性格だから」とあきらめていたそう。しかし、紙を置くところやアイテムを変えたら家が片付いたといいます。そんなYUKAさんが失敗から見つけた「紙類のしまい方」を紹介します。紙類を「玄関で手放したら」ラクになった紙類を整理するため、