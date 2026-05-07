自宅で手軽にフランス気分を味わえる冷凍食品を紹介します。教えてくれたのはおいしいもの好きなESSEベストフレンズ101・おだゆうさん。普段のなにげない料理も、フランスの冷凍食品ブランド「Picard」（ピカール）の冷凍野菜を使うと一気に本格的に。冷凍野菜の便利な取り入れ方もお伝えします。フランス気分を味わえる、ピカールの冷凍野菜私が常に冷凍庫にストックしているのが、Picard（ピカール）の冷凍野菜。ピカールはフラ