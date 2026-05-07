身近な材料でサッとつくれる、さっぱり味のおかずがあるとうれしいもの。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、忙しい日でも手軽につくれる「鶏胸肉の梅シソ照り焼き」レシピを教えてもらいました。パサつき知らず！“ふっくらジューシー”な照り焼きレシピ梅干しと大葉のさわやかな風味がアクセントになり、あと味も軽く、ご飯がどんどんすすむ一品。鶏胸肉は片栗粉をまぶして焼くことでパサつかずに、しっとり＆ふっくジューシー