がんばりすぎない暮らしのヒントをInstagramで発信するミキさん（40代・Instagramフォロワー約9.1万人）。料理と片付けが苦手だからこそ、「出しっぱなし」の工夫で毎日がラクになったそう。そんなミキさんが実践する「キッチンの片付け方」を3つ紹介します。1：毎日使う調理器具は出しっぱなしコンロ回りには、使う頻度の高い調理道具たちがスタンバイ。【写真】ミキさんが「出しっぱなしにしている」キッチン道具「すぐ手に取れ