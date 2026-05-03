日常のちょっとしたスキマで生まれた時間を上手に使えば、暮らしがより充実します。ここでは、ESSEベストフレンズ101＆ESSE読者が「5分のスキマ時間」をどのように過ごしているかご紹介。スキマ時間の有効活用によって実感しているメリットもぜひ参考に。プラスチック保存容器のチェック＆収納プラスチック保存容器を洗ったあと、“とりあえず置き場”に1日以上置いて完全に乾くのを待ちます。レンジでの温めや、お湯を沸かす数分