ストックは多めにもっておいたほうが安心と、ついつい買いすぎていませんか。じつはその安心感が収納スペースを圧迫し、プチストレスを増やしていることも。ここでは、片付け上手が実践する「ストックの適正量」と、ものの量を見直したあとの変化をご紹介。3児の母で整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さんのケースです。「とりあえず買い」をやめて、管理がラクになった以前のわが家は「使いたいときになかったら困るから」と、