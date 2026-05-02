山崎実業とニトリの便利グッズをご紹介します。教えてくれたのは、ESSEベストフレンズ101の今治茉里子さん、森川とろろさん、トコリンさん。収納の工夫がつまったアイテムから、新生活に役立つものまで、7つのおすすめを伺いました。スタイリッシュな収納グッズなら「山崎実業」生活感を隠して生活の質を爆上げしてくれる、山崎実業の便利グッズをご紹介します。【写真】最後の一粒まですくえる“米びつ”●水回りは「浮かせる収納