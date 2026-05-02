韓国の9人組ガールズグループ TWICEのSANAが4月30日、都内で行われた『ハーゲンダッツ ジャパン クリスピーサンド25周年 PR発表会』にゲストとして登壇した。 （関連：【画像あり】TWICE SANA、ホルターネックのミニ丈ドレス姿） 今年、クリスピーサンドは発売から25周年という節目を迎える。SANAはその記念すべきタイミングで、新定番商品「ザ・グリーンティー」のTVCM「