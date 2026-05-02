©ABCテレビ ©ABCテレビ ©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … バイクとクラシック音楽を生きがいにしている私。 ある日。バイクで向かった先は、神戸国際会館大ホール。 この日のコンサートはほぼ満