お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が23日までにオフィシャルブログを更新。子どもたちの初めてのポップコーン作りや簡単手料理を披露し、ファンから反響を呼んでいる。 江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録やおいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。 21日、「ずーっと作りたかった！！」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「先日、子供