プレミアリーグ 25/26の第34節 ボーンマスとリーズの試合が、4月23日04:00にバイタリティー・スタジアムにて行われた。 ボーンマスはエバニウソン（FW）、マーカス・タベルニエ（MF）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズは田中 碧（MF）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ノア・オ