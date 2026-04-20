AI開発企業のAnthropicがデザインツール「Claude Design」を2026年4月17日に発表しました。Claude Designを使うことで、デザインに詳しくない人でもAIと協力して見栄えのよいUIやプレゼン資料を作ることができます。Introducing Claude Design by Anthropic Labs \ Anthropichttps://www.anthropic.com/news/claude-design-anthropic-labsIntroducing Claude Design by Anthropic Labs - YouTubeClaude DesignはClaude Opus 4.7の