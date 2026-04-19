きょうの県内は曇りや晴れとなっています。昼過ぎからは 次第に雲が広がりやすくなるものの、おおむね過ごしやすい一日になりそうです。けさの最低気温は富山市で11.6度、高岡市伏木で12.2度でした。県内は高気圧に覆われ、晴れや曇りとなっています。いっぽう、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けるところがありそうです。天気の大きな崩れはないものの昼過ぎから次第に雲が広がりやすくなる見込みです。日中の最高気温はき