近年ゲーム業界で盛んに導入されている生成AI。実験的な取り組みも数多く見られるものの、はたしてそれは本当に“面白さ”に寄与しているのだろうか。すでに時代はAIを導入することは当たり前で、そこから一歩進んで「どのように使うか」を考えるフェーズに移行しているのかもしれない。 （関連：【画像あり】対話型AIバディ「おしゃべりスラミィ」お披露目の場面） ■『風燕伝』の事例が示す、AI会話NPCの自由度