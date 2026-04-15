仮面ライダー生誕55周年となる2026年の4月29日（水・祝）に全国公開となる『アギトー超能力戦争ー』、＜G7＞の新たな機能が明らかになる15秒最新CM映像＜魂の真価篇＞が公開。また特番の放送が決定した。2026年は仮⾯ライダー⽣誕55周年。そんな特別な年に仮⾯ライダー⽣誕55周年記念作として『アギトー超能⼒戦争ー』が2026年4⽉29⽇（⽔・祝）より全国公開される。本作は、平成