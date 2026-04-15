Microsoftが画像生成AI「MAI-Image-2-Efficient」を2026年4月14日に発表しました。MAI-Image-2-Efficientは競合モデルと比較して安価かつ高速な生成処理が可能だとアピールされています。MAI-Image-2-Efficient: Flagship Quality, 41% Lower Cost | Microsoft AIhttps://microsoft.ai/news/mai-image-2-efficient/Introducing MAI-Image-2-Efficient: Faster, More Efficient Image Generation | Microsoft Community Hubhttps://