新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#357を４月12日（日）に無料放送した。今回の放送では、『M-１グランプリ2025』準優勝で一躍注目を集めたお笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次を救済する特別企画「ドンデコルテ渡辺銀次 チャーハン引退式」をお届け。“チャーハン動画”がバズりすぎてしまい、“チャーハン芸人