料理家・スープ作家として日々キッチンに立つ有賀 薫さん（Instagramフォロワー8.8万人）。いつものごはんをつくるうえで欠かせないのが、無印良品のキッチンアイテムです。そこで数ある商品から「本当に料理に役立つ」もの5つを独自視点でご紹介。毎日の暮らしがより豊かになるヒントをお聞きしました。有賀さんの無印良品愛“普段の料理”をつくるうえで無印良品は欠かせないという有賀さん。日常で使う道具は妥協したくないから