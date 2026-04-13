料理家・スープ作家として日々キッチンに立つ有賀 薫さん（Instagramフォロワー8.8万人）。いつものごはんをつくるうえで欠かせないのが、無印良品のキッチンアイテムです。そこで数ある商品から「本当に料理に役立つ」もの5つを独自視点でご紹介。毎日の暮らしがより豊かになるヒントをお聞きしました。

有賀さんの無印良品愛

“普段の料理”をつくるうえで無印良品は欠かせないという有賀さん。日常で使う道具は妥協したくないからこそ、いろいろ試してみたいもの。

【写真】仕事で山ほど使うふきん

「無印良品は『一度試してみようかな』と思える値段も魅力です。料理家として皆さんが再現しやすいレシピを提案するために、愛用者の多い無印良品のグッズを使って試作することも。公私で愛用しています」（有賀さん、以下同）

1：料理の仕事を始めてからずっと使い続ける名品

無印良品の『落ちワタ混ふきん』は、吸水性がよく、食器をしっかりつかんでふきやすい、手になじむ薄手のふきん。

「仕事で山ほど使うので、惜しみなく取り換えられる価格もうれしい」（有賀さん、以下同）

・落ちワタ混ふきん 12枚組 各約40×40cm ￥499

2：ただシンプルなだけじゃないお茶碗です

『白磁めし茶碗 大』は、品質の高い天草陶石を砕いて練り上げられた、白磁シリーズ。

「シンプルなものが多い無印良品の食器のなかでも、形が洗練されているように感じます」

・白磁めし茶碗 大 約直径12.5×深さ5.5cm ￥690

3：お料理が映える上品さ。シリーズで愛用中です

『白磁皿』は、上記の茶碗と同じ白磁シリーズのお皿で、有賀さんのお気に入り。

「真っ白ですが、刷毛目のような模様がついていて、プチプラなのにとても上品です」

・白磁皿 小 約直径10×高さ2cm ￥290

・白磁皿 中 約直径19×高さ3cm ￥790

4：スープや煮物、揚げ物もこれひとつあればOK

『鍋としても使えるこびりつきにくいフライパン 深型』は、フッ素樹脂塗膜加工の深型フライパン。

「底のカーブが、人気のシリコーンターナーとフィットする形状。セットで使うのがおすすめです」

・鍋としても使えるこびりつきにくいフライパン 深型 IH対応 約直径24×深さ15cm ￥5990

5：意外と見つからない絶妙なミニサイズです

『ステンレス 泡立て・小』は「料理の腕を上げる第一歩におすすめ」と、有賀さん。

「卵を溶いたり、ドレッシングを混ぜたりとしょっちゅう使います」

・ステンレス 泡立て・小 約幅3.5×長さ21.5cm ￥390

※この特集で紹介したアイテムは、撮影時に各店舗で発売されていたアイテムです。本誌発売時には、仕入れ状況によって同じアイテムがない場合や、商品価格が変更になったり、すでに販売終了している可能性もありますのでご了承ください

※サイズはとくにお断りのない場合は、縦×横の順に表記しています