いくつになってもおしゃれでいたいもの。でも歳を重ねて、おしゃれよりも洗濯のしやすさや動きやすさなど、機能性を優先して洋服を選ぶケースも。ライフオーガナイザー、整理収納アドバイザーのESSEフレンズエディター・名倉永利子さんもその1人。50歳を目前に控え、歳を重ねた今だからこそできる、特別にお金をかけなくてもできる洋服の楽しみ方について考えます。1：好きな色はボトムスで楽しむ子育てで忙しい日々を送っていると