フランスのパリと日本と二拠点で暮らす杏さんは、3人の子育て真っただ中。昨年には、現在放送・配信中の日本×フィンランド共同製作ドラマ「連続ドラマＷBLOOD & SWEAT」の撮影のため、家族でフィンランドに3か月間短期移住しました。今回は、海外での子育てのことや、子育てと仕事を両立するために意識していることなどについて、お話を伺いました。3人きょうだい、ひとりひとりと向き合う時間を大切に日本とフィンランドの