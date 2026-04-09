タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」を提供するS.RIDEは、アニメ『リラックマ』の放送開始を記念し、4月6日（月）から5月10日（日）までの期間限定で、特別なラッピングを施したコラボタクシー計4台を東京都内（23区、武蔵野／三鷹地区）にて運行開始した。＞＞＞コラボタクシーや廃車イメージをチェック！（写真4点）リラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続け