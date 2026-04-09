【リラックマ】コラボタクシー！ 都内を4台の限定車両が走行！
タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」を提供するS.RIDEは、アニメ『リラックマ』の放送開始を記念し、4月6日（月）から5月10日（日）までの期間限定で、特別なラッピングを施したコラボタクシー計4台を東京都内（23区、武蔵野／三鷹地区）にて運行開始した。
＞＞＞コラボタクシーや廃車イメージをチェック！（写真4点）
リラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。
4月からは毎週土曜あさ9：25よりTBSにてアニメ『リラックマ ごゆるり夢の旅』が放送されている。
期間中、「リラックマ」「コリラックマ」「キイロイトリ」「チャイロイコグマ」がそれぞれデザインされた4種類の車両が都内を走行。タクシーアプリ「S.RIDE」から対象車両の指定配車が可能で、アプリ上の配車画面にはそれぞれのラッピングデザインにあわせた限定アイコンが表示される。
また、後部座席に設置されたタクシーサイネージメディア「GROWTH」では、本作の映像とともに、ナレーションおよび主題歌を担当する幾田りらがナレーション出演するCM動画を、2026年4月6日（月）〜4月12日（日）および2026年5月4日（月）〜5月10日（日）の間、放映する。
＞＞＞コラボタクシーや廃車イメージをチェック！（写真4点）
リラックマは、着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。
4月からは毎週土曜あさ9：25よりTBSにてアニメ『リラックマ ごゆるり夢の旅』が放送されている。
また、後部座席に設置されたタクシーサイネージメディア「GROWTH」では、本作の映像とともに、ナレーションおよび主題歌を担当する幾田りらがナレーション出演するCM動画を、2026年4月6日（月）〜4月12日（日）および2026年5月4日（月）〜5月10日（日）の間、放映する。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優