◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第９節清水３―０長崎（５日・長崎スタジアムシティ）Ｊ１清水のＦＷ呉世勲（オ・セフン）が、Ｊ１最速の開始７秒弾を決めた。アウェー長崎戦で、相手のキックオフ直後に前線から猛然とプレッシャーをかけると、ＧＫへのバックパスに反応。相手ＧＫのキックが、呉が伸ばした右足に当たって、そのまま無人のゴールへ吸い込まれた。呉は超速弾に「初めてですね」と笑い「ああいうゴールはいつも