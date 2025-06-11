[6.10 W杯最終予選 日本-インドネシア パナスタ]日本代表の“メモリアルマッチ”になっている。後半16分からMF佐野航大が途中出場して、MF佐野海舟との兄弟出場が実現した。国際Aマッチで兄弟が同時出場するのは、2006年のアジアカップ予選のイエメン戦で双子の佐藤勇人、佐藤寿人が出場して以来。W杯予選の兄弟同時出場は、1993年10月の三浦泰年、三浦知良兄弟以来となった。また後半24分からはMF佐藤龍之介が途中出場。18