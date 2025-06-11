[6.10 W杯アジア最終予選 日本 6-0 インドネシア パナスタ]日本代表デビューと同時に、"兄弟同時出場”も果たした。A代表初招集のMF佐野航大(NECナイメヘン)は後半16分から途中出場。3-4-2-1の左シャドーに入ると、後半24分からは3-5-2のインサイドハーフ、後半33分からは3-4-2-1の右シャドーを務めた。ポジションのユーティリティー性を示しつつ、後半21分にはMF久保建英からのパスに反応。PA内左の角度のない位置から左足で