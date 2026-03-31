3月31日の県内は、初夏を思わせるような季節外れの暖かさとなりました。美馬市穴吹では29.3度を観測、県内の3月としての観測史上最高です。31日の県内は、上空に暖かい空気が流れ込んだ影響で各地で気温が上昇し、最高気温は県内6つの観測地点で、2026年に入って最も高くなりました。このうち、美馬市穴吹は全国で最も気温が上がり、29.3℃を観測。7月上旬並みの暖かさで、3月としての県内の観測史上最高となりました。また、徳島