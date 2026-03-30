毎日の洗濯を効率よくやりたい、と考えて「ランドリールーム」を新居に設置する人が増えている昨今。しかし、実際に住み始めてみると「思っていたのと違った」と感じるケースもあるようです。昨年12月に注文住宅を建てた日刊住まいライターも、そのひとり。今回、ライターが住んで気づいたランドリールームの“想定外の落とし穴”と、その対策について語ります。「理想のランドリールーム」をつくったはずだった筆者は、夫婦と4歳