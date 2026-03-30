屈強な宇宙飛行士でも3分の2以上は、初めての宇宙で酔うという。なぜ人は「乗り物酔い」をするのか。児童書『宇宙飛行士を支える医師 "宇宙酔い"への挑戦』（金の星社）を上梓したジャーナリストの笹井恵里子さんは「耳鼻科医の石井正則さんはアメリカ留学中、リスザルを使った実験を繰り返す中で、酔う人と酔わない人を分ける決定的な差を突き止めた」という――。■アメリカの医科大学でどなられる石井正則(まさのり)先生の留