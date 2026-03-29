3月28日（日）に幕を開けた『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーファイナルライブツアー2026』、ツアー最終日となる5月17日（日）大阪SP公演のゲストが決定。また新キャラクター・めーちゃんの声は伊藤美来に決定した。＞＞＞ゲストや伊藤美来をチェック！（写真11点）『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーファイナルライブツアー2026』が3月〜5月に全国9都市で開演。 ”ナンバーワン” の称号をかけて数々のバトルを繰り広げた『ナンバ