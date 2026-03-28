本日開催された「AnimeJapan 2026」のShoProブースステージにて、『真・侍伝 YAIBA 第2期かぐや編制作決定！スペシャルステージ』が開催。ティザービジュアルや特別映像が公開された。『名探偵コナン』『まじっく快⽃』『4番サード』など数々のヒット作品を世に送り出してきた⻘⼭剛昌先⽣が、⼩学館・週刊少年サンデーにて1988年39号〜1993年50号に連載されていた⼈気作品『YAIBA』をTVアニ