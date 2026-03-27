障害児デイサービス施設で給付金を不正に受け取っていたとして、県は3月27日、施設を運営する2つの指定事業者の指定を取り消す行政処分を行いました。指定取り消しの処分を受けたのは、徳島市勝占町で「児童デイサービスセンターFor You-徳島南-」を運営する「尽結会」と、阿南市津乃峰町で「児童さぽーと 青い鳥」を運営する「青い鳥さぽーと企画」です。県によりますと「For You-徳島南-」は、202