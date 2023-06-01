【Xbox Partner Preview】 3月27日2時～ 配信 配信番組「Xbox Partner Preview」にて、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用アドベンチャー「Alien Deathstorm」が発表された。 本作は「Atomfall」や「Sniper Elite」などを手掛けてきたRebellionによる新作一人称視点アドベンチャー。嵐が吹き荒れる異星のコロニーが舞台で、プレーヤー