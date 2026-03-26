ものに囲まれた生活から一転、手放すことで自分らしい暮らしを手に入れた実例を紹介します。フランスアンティーク器店の店主で防災士のかなさん（42歳、夫・長男と3人暮らし）は、6回の引っ越しをきっかけにトラック2台分のものを手放しました。ここでは、捨てる勇気と、リビングで手放してよかったものについて聞きました。ものを減らすことで、自分の「好き」が見えてくるもともとは捨てるのが苦手だったというかなさん。【写真