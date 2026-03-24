東京23区の中古マンション価格の値上がりは22か月連続となり、1億2000万円を超えました。不動産調査会社の「東京カンテイ」によりますと、今年2月の東京23区の中古マンションの平均価格は前の年の同じ月より35.2%上昇し、70平方メートルあたり1億2349万円となりました。値上がりは22か月連続です。都心で築年数の浅い中古マンションの供給割合が増え、相場を押し上げました。一方、港区や千代田区など都心6区の価格が全体を押し上