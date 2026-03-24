１５日に肺炎のため死去した大相撲の元大関・若嶋津で元二所ノ関親方の日高六男（ひだか・むつお）さん（享年６９）の葬儀・告別式が２４日、千葉・市川市の昭和セレモニーシティホール市川で営まれた。喪主は妻で元歌手のみづえさん（旧姓高田）。この日著名人では、生前ゆかりのあった歌手の榊原郁恵らも参列。榊原は悲しみの中、ハンカチで涙をぬぐう場面も見られた。取材陣の問いかけには、「すみません」と答え、会場を後