3月26日にいよいよ最終回を迎えるTBS日曜劇場『御上先生』。文科省から教師として私立高校「隣徳学院」に派遣された主人公・御上孝が、教育界にはびこる問題に切り込む社会派ドラマで、主演・松坂桃李（36）をはじめとする実力派俳優のほか、オーディションで選ばれた生徒を演じる総勢29人のキャストの演技も話題だそのなかでも、ひと際注目を集めるのが、御上が受け持つ3年2組の女子生徒・椎葉春乃を演じる吉柳咲良（20）だ。特に