お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に24日、出演。米国とイスラエルによるイラン攻撃で中東情勢が悪化し、高騰するガソリン価格を安定させるために政府が補助金を出すことについて、疑問を投げかけた。山里は、「緊急的なことなんで補助を選ぶのは分かるんですけど、補助金を加えるよりもガソリンにそもそも掛かっている税金を一時的に下げるという考え方はダメ