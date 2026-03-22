クロックスより、第2弾となるレゴグループとのコラボアイテムが発売された。＞＞＞クロックスとレゴのコラボアイテムをチェック！（写真57点）2月に発売し即日完売と、話題を呼んだコラボレーション第1弾の製品「レゴ（R）ブリック クロッグ」に続き、第2弾も大人から子どもまで楽しめる、遊び心にあふれるコレクションが展開される。新たに登場する4種類のクロッグは、クロックスならではの快適さに、レゴ（R）ブロックが持つ創造