サバイバルホラーゲームの先駆者として世界中で愛され、そして恐怖された『バイオハザード』シリーズが、今年3月22日に生誕30年を迎える。それを記念して歴戦の"バイオプレイヤー"である三浦大知がシリーズの魅力を語り尽くした！【写真】バイオシリーズの懐かしい名作＊＊＊【あまりに怖すぎてトラウマになった】――三浦さんは自身のYouTubeチャンネルで『バイオハザード』シリーズの実況配信を行なうほどのファンとして