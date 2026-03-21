朝晩はまだ肌寒いのに、日中は暖かい日も増えてくる春。なにを着ればよいのかつい迷ってしまいますよね。今回は、手もちの服をベースに、インナーやトップスを少しずつ変えながら気温に対応するコーデを5つご紹介。教えてくれるのは、インスタグラムで大人に似合うシンプルでまねしやすいコーディネートを発信するなつきさん（50代）です。1：まだ肌寒い日はヒートテック＋トレンチコート春とはいえ、朝晩はまだ冷える日も多い3、4