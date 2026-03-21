お気に入りの冬服をそのままクローゼットにしまっていませんか？繊維の奥に残った皮脂や汗は、黄ばみやシミの原因になることも…。そこで、家でもできる「しまい洗い」のコツを洗濯研究家・平島利恵さんが伝授。ここでは、事前にチェックしたい「洗濯表示」と、そろえておきたいアイテム3つを教えてもらいました。「しまい洗い」とは…衣類に残った汗や皮脂汚れを、しまう前にしっかり落としきる洗濯のこと。黄ばみやシミ、虫食