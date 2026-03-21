ものを手放そうとしても「もったいない…」と罪悪感を感じていませんか？「無理に捨てずに使いきったり、別の人に活かしてもらいます」と話すのは、元祖節約主婦として知られ、家事コツに詳しい若松美穂さん（50代）。ただ捨てず、「役に立ててからものを手放す」アイデアを紹介します。捨てるのが苦手なら「使いきる」のがおすすめ最近、「もらいものが壊れないから使っている。ただ本当は好きなものを使いたい…」という声を耳