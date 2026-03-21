日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。人気作家アンディ・ウィアーによる同名小説を実写映画化！『プロジェクト・ヘイル・メアリー』評点：★3.5点（5点満点）© 2025 SONY PICTURES ENTERTAINMENT (JAPAN) INC. ALL RIGHTS RESERVED.ビジュアル的な「可愛さ」がそいでしまうものとても可愛らしい映画である。若干ネタバレ気味になるが、とはいえ予告編に