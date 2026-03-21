40歳以下の若手経営者などで構成される青年会議所の全国大会が2028年に徳島で開催されるのを前に徳島市で21日、運営について話し合う会合が開かれました。各地の青年会議所が一堂に会す全国大会。2028年の徳島開催を前にきのう、徳島青年会議所と日本青年会議所の会合が開かれました。会では徳島青年会議所の内藤 勝也 理事長が「Awaken inTokushima～覚醒せよ、徳島の地で～をテーマに掲げている。一人一人が気