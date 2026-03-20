Photo: 山科拓郎 2026年2月26日の記事を再掲載しています。こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スマホにワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ。便利なデバイスが増えるほど、充電まわりってはざつになりがちです。ケーブルが増えてデスクが散らかったり、旅行や出張の前に充電器をいくつも準備したり。そんなわずらわしさをまとめてくれるのが、折