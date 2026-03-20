犬の「咳」が止まらない3つの原因とは 犬が咳をする理由は、人間と同じように「喉に違和感がある」場合だけではありません。まずは、どのようなメカニズムで咳が発生しているのか、その背景にある主な3つの原因を正しく理解することから始めましょう。 1.喉や気管のトラブル 喉から肺へと空気を送る管を「気管」と呼びますが、ここが何らかの理由で狭くなったり、刺激を受けたりすると咳が出ます。例えば、散歩中に首輪が強く