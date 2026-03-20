毎週金曜よる11時より放送中の『葬送のフリーレン』第2期。Mrs. GREEN APPLE が歌うオープニングテーマ『lulu.』のフルバージョンと、『葬送のフリーレン』第2期の本編映像とで紡いだスペシャルミュージックビデオ（MV）が公開された。『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者