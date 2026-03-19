“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界的に注目されている千葉県市川市動植物園が19日、公式Xを更新。「お知らせいたします」と書き出し、「ニホンザルサル山）の観覧方法について」の注意事項・禁止事項をまとめた“ガイドライン”を発表した。【動画】「大きくなりましたね」“ヤンチャっぷり全開”オランママなしで遊ぶ子ザルのパンチくん投稿にアップした書面では「いつも市川市動植物園を応援いただき、あり