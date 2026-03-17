さまざまな味つけで楽しめるパスタ。新鮮な味わいを試してみませんか？今回は、農家の娘として旬の食材を使ったレシピを発信しているセリナさんに、「レモンクリームパスタ」を教えてもらいました。さわやかなレモンの香りとクリームのまろやかなコクが相群で、ひと口食べるとやみつきになるおいしさです。さらにホタテを加えることで、食感とうま味もぐっとアップ。おうちで手軽に楽しめる、ちょっと特別感のあるパスタです。さ